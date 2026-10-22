Locuri de muncă în Mureș: 840 de posturi libere, 514 fără cerințe de studii

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Mureș a anunțat miercuri, 21 octombrie, 840 de locuri de muncă vacante în județ. Dintre ele, 514 sunt pentru persoane fără studii sau doar cu studii primare ori gimnaziale.
Cele mai numeroase oportunități de angajare sunt pentru:
asistent medical generalist: 18 posturi
muncitor necalificat în industria confecțiilor: 27 posturi
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet: 26 posturi
stivuitorist: 3 posturi
manipulant mărfuri: 343 posturi
lucrător comercial: 39 posturi
ospătar (chelner): 11 posturi
ajutor bucătar: 12 posturi
ajutor ospătar: 12 posturi
lucrător bucătărie (spălător vase mari): 39 posturi
muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții: 7 posturi
casier: 16 posturi
dulgher (exclusiv restaurator): 5 posturi.
Din totalul de 840 locuri de muncă vacante declarate de angajatori, 40 sunt destinate persoanelor cu studii superioare în domeniul inginerie și producție (26 din 40 posturi, peste 50%). Urmează domeniul sănătate și științe (11 locuri, și achiziții/aprovizionare, 3 locuri).
De asemenea, 79 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii liceale sau postliceale, cele mai multe oportunități de angajare fiind disponibile în domeniul asistență socială, sănătate, logistică și transport, comerț și domeniul tehnic/construcții.
Pentru persoanele cu studii profesionale sau școală de maiștri sunt disponibile 207 de locuri de muncă, în domeniul HoReCa și alimentația publică, industrie și prelucrări metalice, comerț și retail, construcții, domeniile auto și transport etc.
514 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale, cele mai multe oportunități de angajare fiind disponibile în domeniile curierat, logistica, manipularea mărfurilor, producție, industrie, construcții, servicii de întreținere, curățenie și HoReCa.
„Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel județean poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro/AJOFM Mureș în secțiunea Locuri de muncă vacante”, au transmis reprezentanții AJOFM Mureș.