Locuri de muncă în Mureș: 840 de posturi libere, 514 fără cerințe de studii

Scris de Daniel Onescu Publicat: 22 oct. 2026, 08:22

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Mureș a anunțat miercuri, 21 octombrie, 840 de locuri de muncă vacante în județ. Dintre ele, 514 sunt pentru persoane fără studii sau doar cu studii primare ori gimnaziale.

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