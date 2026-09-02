Advertising
Economie· 2 min citire
Peste jumătate dintre români folosesc serviciile bancare online, iar 54% cunosc RoPay (sondaj)
Servicii bancare online
Publicat2 sept. 2026, 11:20
Sursărealitatea.net
Peste jumătate dintre români, respectiv 51% dintre respondenți, folosesc în mod curent, săptămânal sau chiar mai des serviciile de Internet Banking sau Mobile Banking, iar 54% spun că au auzit de RoPay, serviciul românesc de plăți și transferuri, potrivit unui sondaj realizat de FinZoom, la cererea CEC Bank.
Citește și
- 13:16Anca Alexandrescu, acuzații explozive despre TAROM: „Se dorește înjunghierea definitivă a companiei”
- 12:17România, printre țările UE cu cele mai mari scăderi ale înnoptărilor turistice. Minus de 6,7% în primul semestru din 2026
- 11:45Sportul este la pământ, dar își face platformă de 26 de milioane. Firmele conectate cu fugarul Ghiță au pus ochii pe sumele colosale din PNRR
- 11:31Amenzi de 100.000 de lei la hotelul din Saturn unde zeci de turiști acuzau stare de rău
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News