Economie· 1 min citire

Piperea (AUR): România a evitat retrogradarea la junk pentru că era o catastrofă pentru bănci și fondurile de pensii

Gheorghe Piperea

Gheorghe Piperea

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 2 aug. 2026, 10:01

„Dacă Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria, România va intra în faliment în februarie 2027”, a spus europarlamentarul Gheorghe Piperea, în exclusivitate la REALITATEA PLUS. În plus, acesta a explicat de ce crede el că economia a evitat, la limită, retrogradarea la „junk”.

Potrivit lui Gheorghe Piperea, evitarea retrogradării ratingului Fitch de la BBB‑ la junk nu a avut legătură cu rezultatele economiei reale, ci cu alte interese financiare legate de țara noastră.

„Nu avea cum să retrogradeze România la junk. Ar fi fost o catastrofă: fonduri zero, grad de risc maxim, junk înseamnă faliment suveran. Nu există interes pentru retrogradarea României în acest moment.”

„Iar data viitoare, în februarie 2027, impactul va fi unul psihologic.”

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