Prețul gazelor naturale, la maximul ultimilor 4 ani. Ce se întâmplă cu facturile
Gaze naturale
Prețul gazelor naturale din România se apropie de 450 lei/MWh. De ce au crescut cotațiile și ce riscă românii înaintea liberalizării din 2027.
Prețul gazelor naturale din România a crescut puternic și a atins cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani, apropiindu-se de pragul de 450 de lei/MWh. Evoluția este determinată de creșterea cererii, reducerea temporară a producției interne și tensiunile de pe piețele internaționale. În acest context, furnizorii solicită autorităților să analizeze prelungirea schemei de sprijin pentru consumatorii casnici, în perspectiva liberalizării pieței programate pentru 1 aprilie 2027.
Gazele naturale s-au scumpit puternic. Cât a ajuns să coste un MWh
Prețul gazelor naturale tranzacționate pe piața pentru ziua următoare a Bursei Române de Mărfuri (BRM) a ajuns la o medie de 441 de lei/MWh pentru livrările din 15 octombrie 2026, potrivit datelor publicate de Profit.ro. În timpul tranzacțiilor, prețul maxim a urcat la 449 de lei/MWh.
Un nivel comparabil nu a mai fost înregistrat din decembrie 2022, în perioada crizei energetice declanșate după invazia Rusiei în Ucraina. La 14 octombrie, cotația medie ajunsese deja la 427 de lei/MWh, confirmând tendința de creștere a prețurilor.
Scumpirea este cu atât mai importantă cu cât prețul de referință de 110 lei/MWh se aplică în prezent gazelor livrate de producătorii interni furnizorilor pentru consumul gospodăriilor și al producătorilor de energie termică în sistem centralizat.
Este important de precizat că prețurile de pe piața pentru ziua următoare nu reprezintă automat tariful plătit de fiecare consumator casnic. Factura finală depinde de mecanismul de reglementare aplicabil, de contract și de celelalte componente ale prețului.
De ce au crescut prețurile gazelor în România
Majorarea cotațiilor are loc într-un context în care cererea de gaze crește înaintea sezonului rece, iar nivelul stocurilor și evoluția producției influențează echilibrul dintre cerere și ofertă.
Un factor important îl reprezintă reducerea temporară a producției interne, după intrarea în revizie a unor zăcăminte importante. Printre acestea se numără perimetrele Hurezani, operat de OMV Petrom, și Corunca, administrat de Romgaz.
În urma acestor opriri temporare, producția zilnică a României a scăzut, iar necesarul de import a crescut. În paralel, prețurile de pe piețele europene au continuat să exercite presiune asupra cotațiilor interne.
Un alt element îl reprezintă situația internațională a pieței gazelor naturale. Tensiunile din Orientul Mijlociu, perturbările din sectorul energetic și concurența dintre Europa și Asia pentru gazele naturale lichefiate contribuie la menținerea prețurilor la niveluri ridicate.
Ce se întâmplă cu prețurile gazelor pe piața europeană
Evoluția din România urmează tendința observată și pe piețele externe. La hubul Baumgarten din Austria, un reper important pentru regiune, cotațiile gazelor pentru livrare imediată au depășit 88 de euro/MWh în perioada analizată.
Creșterea prețurilor europene reflectă inclusiv preocupările privind aprovizionarea pentru iarnă și necesitatea refacerii stocurilor. În apropierea finalului sezonului de înmagazinare, statele europene trebuie să asigure suficiente rezerve pentru a acoperi consumul din lunile reci.
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că România se afla peste media europeană în privința gradului de umplere a depozitelor și peste ținta de 80% stabilită pentru 1 octombrie. Oficialul a subliniat, de asemenea, că producția internă va continua și în timpul iernii.
Cu toate acestea, evoluția prețurilor rămâne dependentă de situația internațională, de disponibilitatea gazelor pentru import și de nivelul cererii în sezonul rece.
Furnizorii cer amânarea liberalizării prețului gazelor pentru populație
Creșterea cotațiilor a readus în discuție calendarul liberalizării pieței gazelor naturale pentru consumatorii casnici. În prezent, următoarea etapă este programată pentru 1 aprilie 2027.
Reprezentanții unor mari furnizori avertizează că diferența dintre prețurile administrate și cele de pe piață ar putea pune presiune asupra facturilor după expirarea mecanismului actual.
Reprezentanții ENGIE România și E.ON au susținut necesitatea prelungirii schemei de sprijin sau a introducerii unui mecanism alternativ, care să limiteze impactul scumpirilor asupra populației.
Potrivit estimărilor prezentate de reprezentanții industriei, trecerea la prețurile de piață, în condițiile actuale, ar putea determina creșteri semnificative ale costurilor suportate de gospodării. Impactul efectiv va depinde însă de măsurile adoptate de autorități și de evoluția pieței până la data liberalizării.
Se vor dubla facturile la gaze în 2027?
Posibila majorare a facturilor reprezintă una dintre principalele preocupări legate de liberalizarea pieței. Reprezentanții furnizorilor au avertizat că diferența dintre prețul reglementat și cotațiile pentru livrările viitoare ar putea conduce la creșteri importante ale tarifelor pentru populație.
Totuși, o eventuală dublare a facturilor nu trebuie considerată un rezultat cert. Prețul final va depinde de cotațiile gazelor la momentul liberalizării, de condițiile contractuale și de eventualele măsuri de protecție stabilite de Guvern.
Până la clarificarea cadrului aplicabil după 1 aprilie 2027, evoluția prețurilor din această iarnă și deciziile autorităților vor fi esențiale pentru stabilirea costurilor pe care le vor suporta consumatorii casnici.
Pentru gospodării, principala miză rămâne menținerea unor facturi suportabile într-o perioadă în care piața europeană a gazelor este afectată de incertitudini privind aprovizionarea și de presiuni asupra prețurilor.
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News