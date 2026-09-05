Prețurile alimentelor cresc la nivel mondial și ating un nou record

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 13:42

Prețurile alimentelor la nivel mondial au atins în august cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, în condițiile în care perturbarea exporturilor de cereale din zona Mării Negre a contribuit la creșterea costurilor, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

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