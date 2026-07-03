Producția de pepeni, afectată grav de vremea extremă. Pepenii de Dăbuleni putrezesc pe câmpuri

Publicat 3 iul. 2026, 10:52 Actualizat 3 iul. 2026, 11:30 Sursă realitatea.net

Canicula, furtunile și ploile cu grindină le-au provocat pierderi uriașe cultivatorilor de pepeni din sudul Olteniei! În multe plantații, fructele au fost compromise chiar înainte de recoltare, iar fermierii spun că afacerile sunt grav afectate. În speranța că vor găsi soluții, mai mulți producători și specialiști s-au întâlnit la Dăbuleni pentru a găsi soluții.

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