Sancțiuni drastice de la ANPC: Amenzi de 4 milioane de lei pentru nereguli grave

Inspectorii au controlat peste 1.600 de firme, descoperind abateri majore de la normele de siguranță alimentară și de protecție a consumatorilor.
Campania amplă de verificări desfășurată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a vizat peste 1.600 de operatori economici la nivel național. În urma neregulilor constatate pe teren, comisarii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 4 milioane de lei, subliniind toleranța zero față de practicile comerciale incorecte care pun în pericol sănătatea cetățenilor.
Abateri grave și măsuri complementare
Printre cele mai frecvente deficiențe descoperite de inspectori se numără comercializarea de produse cu termenul de valabilitate depășit, lipsa etichetelor cu informații traduse în limba română, precum și condiții igienico-sanitare insalubre în spațiile de depozitare și vânzare. Mulți agenți economici nu respectau regimul de temperatură impus de producători pentru conservarea alimentelor.
Pe lângă amenzile usturătoare, reprezentanții ANPC au dispus și o serie de măsuri complementare imediate. Acestea au inclus oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru zeci de unități, dar și retragerea definitivă de la comercializare a tonelor de produse neconforme. Conducerea instituției a reiterat importanța respectării cu strictețe a legislației, asigurând publicul că acțiunile de supraveghere a pieței vor continua.