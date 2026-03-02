Se scumpesc alimentele chiar din această lună: prețurile la raft vor exploda din cauza carburanților, avertizează Negrescu

Românii ar putea resimți încă din această lună efectele scumpirii petrolului, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu. Potrivit acestuia, majorarea cotațiilor internaționale se va reflecta rapid în costurile de transport și logistică, cu impact direct asupra prețurilor alimentelor.

"Agricultura, procesarea alimentelor şi distribuţia depind masiv de motorină. Când transportul devine mai scump, fermierii şi distribuitorii sunt forţaţi să transfere aceste costuri suplimentare către clientul final. Asistăm astfel la o "inflaţie de cost". Chiar dacă oamenii cumpără mai puţin şi consumul scade, preţurile rămân sus pur şi simplu pentru că producţia şi livrarea au devenit mult mai costisitoare. Altfel spus, primăvara va aduce provocări serioase pentru bugetele tuturor. Românii vor resimţi un şoc la raft chiar din această lună. Alimentele esenţiale precum laptele, carnea, ouăle, făina, mălaiul şi legumele vor înregistra cele mai rapide şi vizibile ajustări de preţ", consultantul economic Adrian Negrescu pe Facebook.

Negrescu amintește că barilul de petrol s-a scumpit cu aproximativ 10 dolari în doar două zile, ajungând la 80 de dolari, iar acest salt brusc pune presiune pe toate lanțurile economice dependente de transport.

Petrol, gaze și un echilibru economic fragil

"E cel mai direct şi dureros impact se va vedea în costurile de transport şi logistică. În România, preţul carburanţilor dictează în foarte mare măsură preţul final al bunurilor de larg consum", susţine consultantul economic.

În aceste condiții, el avertizează că economia intră într-o perioadă de echilibru fragil, în care scumpirea alimentelor va afecta imediat puterea de cumpărare. Pragmatismul și disciplina financiară devin, în opinia sa, esențiale în lunile următoare.

"O criză politică la Bucureşti ar fi, în acest moment, ca o bomboană pe colivă. Politicienii care mizează pe căderea guvernului riscă să declanşeze o reacţie în lanţ, cu efecte incalculabile din punct de vedere economic. Primul impact îl vom vedea în deprecierea masivă a monedei naţionale", a subliniat sursa citată.

Pe piețele internaționale, tensiunile din Orientul Mijlociu au alimentat scumpirile. Cotația țițeiului Brent cu livrare în aprilie a urcat cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025, în timp ce petrolul american WTI a înregistrat la rândul său o creștere de două cifre, potrivit Reuters. În paralel, prețurile de referință la gaze naturale în Europa au crescut semnificativ, pe fondul temerilor legate de o posibilă perturbare a livrărilor globale de energie, transmite Bloomberg.

Deși Iranul a declarat că nu intenționează să închidă Strâmtoarea Ormuz, navele comerciale au început să evite zona imediat după izbucnirea conflictului, iar Qatarul a anunțat o suspendare temporară a navigației maritime. Într-un astfel de context, volatilitatea energetică riscă să se traducă rapid în presiune suplimentară asupra prețurilor interne.