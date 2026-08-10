Suspiciuni de cartel pe piața IT și a echipamentelor de securitate. Trei companii sunt anchetate de Consiliul Concurenței

Suspiciuni de cartel pe piața IT și a echipamentelor de siguranță. Consiliul Concurenței a lansat o investigație vizând trei mari jucători din domeniu. Verificările vizează o potențială înțelegere ilicită între Konica Minolta Romania și firmele din grupul General Systems privind vânzarea de imprimante, consumabile și sisteme de supraveghere.
Consiliul Concurenței a demarat o investigație extinsă pe piața echipamentelor de imprimare și a sistemelor de supraveghere video, vizând posibile practici anticoncurențiale grave. Verificările se orientează către un presupus acord ilicit încheiat între companiile Konica Minolta Business Solutions Romania SRL, General Systems SRL și General Systems & Distribution SRL.
Prețuri fixate și piață împărțită: Ce suspiciuni au inspectorii de concurență
Potrivit indiciilor deținute de autoritatea de reglementare, cele trei entități s-ar fi înțeles pentru a controla condițiile comerciale din piață. Practicile vizate de anchetă includ:
Plafonarea tarifelor: Stabilirea directă sau indirectă a prețurilor de revânzare pentru echipamente și consumabile.
Segmentarea clienților: Împărțirea cotelor de piață și a portofoliilor de cumpărători.
Blocarea comerțului transfrontalier: Interzicerea sau restricționarea livrărilor și a exporturilor de produse către alte piețe.
În cadrul acestei proceduri, Consiliul Concurenței a efectuat deja inspecții inopinate la sediul central și la punctele de lucru operate de Konica Minolta Business Solutions Romania. Temeiul legal al acestor descinderi a fost aprobat de Curtea de Apel București. Toate documentele și datele ridicate de inspectori sunt în prezent supuse unei analize detaliate.
Reprezentanții instituției subliniază că aceste verificări pe teren sunt o etapă standard în strângerea de probe și nu reprezintă o antepronunțare privind vinovăția societăților comerciale.
Sancțiuni drastice: Amenzi de până la 10% din cifra de afaceri
Dacă investigația va confirma existența unor înțelegeri anticoncurențiale, companiile implicate riscă consecințe financiare severe. Cadrul legal aplicabil permite Consiliului Concurenței să aplice amenzi contravenționale de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată de fiecare firmă în anul financiar anterior deciziei de sancționare.
Cine sunt actorii economici implicați în anchetă
Subiectele investigației dețin poziții relevante în distribuția de tehnologie din România:
Konica Minolta Business Solutions Romania SRL: Activează ca furnizor major de soluții de imprimare și imagistică (imprimante profesionale și echipamente multifuncționale), extinzându-și portofoliul și pe zona sistemelor de supraveghere video.
Grupul General Systems (General Systems SRL și General Systems & Distribution SRL): Activează ca importator și distribuitor național, alimentând o rețea extinsă de revânzători cu periferice IT, consumabile dedicate și soluții integrate de securitate electronică.