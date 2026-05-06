Veste uriașă pentru angajații Azomureș, aflați în pragul disponibilizării: Romgaz a depus oficial oferta de preluare a combinatului

Sursă: Realitatea Financiara

Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu cu Azomureș pentru preluarea activității operaționale a combinatului. O astfel de tranzacție ar integra resursa primară autohtonă - gazul metan extras de Romgaz cu procesarea de îngrășăminte de la Azomureș, eliminând o parte din blocajele care au dus la suspendări repetate ale activității combinatului. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că preluarea efectivă se va face în următoarele 3-4 luni.

Potrivit documentului transmis Bursei de Valori București, acordul stabilește structura tranzacției, prețul și mecanismele comerciale până la finalizarea preluării. Romgaz estimează că negocierile și avizul Consiliului de Administrație ar putea fi finalizate până la sfârșitul acestei luni.

Relansarea Azomureș este considerată o prioritate strategică, în condițiile în care România depinde masiv de importurile de fertilizanți, iar combinatul din Târgu Mureș este singurul producător de mari dimensiuni din țară.

Preluarea celui mai mare combinat de profil din țară de către producătorul național de gaze naturale promite să stabilizeze lanțul de aprovizionare, scrie ardealnews.ro.

Producția internă va reduce dependența de importurile fluctuante și ar duce, natural, la o așezare a prețurilor pe baze mai competitive. Chiar și sub management de stat, prețurile nu vor putea devia radical de la cotațiile internaționale, Azomureș operând într-o piață liberă.

În prezent, personalul Azomureș este în șomaj tehnic, iar la finele lunii ar urma să primească preavizele de concediere colectivă. În aceste condiții, preluarea de către Romgaz este ultima speranță pentru cei 2.500 de angajați și familiile lor.