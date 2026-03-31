Atac ucrainean raportat asupra unei uzine chimice din regiunea Samara, Rusia

Sursă: realitatea.net

Forțele ucrainene ar fi lovit în noaptea de 29 spre 30 martie o uzină chimică din regiunea rusă Samara, potrivit mai multor canale media ruse de pe Telegram. În imaginile publicate pe rețelele sociale se pot observa coloane de fum ridicându-se din zona combinatului chimic KuibyshevAzot din orașul Toliatti. Între timp, conflictul militar a intrat în ziua cu numărul 1499.

Volodimir Zelenski exclude pentru moment epuizarea resurselor financiare ucrainene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins luni, pentru moment, riscul suspendării plății salariilor soldaților și funcționarilor publici, evocat de mai mai multe media în contextul blocării unui împrumut de 90 de miliarde de euro din partea UE, notează AFP.

UPDATE - Volodimir Zelenski, după ce directorul general al Rheinmetall a spus că dronele Ucrainei sunt fabricate de gospodine în bucătărie: „Fiecare gospodină din Ucraina poate fi directorul general al Rheinmetall”

Ucrainenii au criticat producătorul german de arme Rheinmetall după ce CEO-ul acestuia, Armin Papperger, a calificat inovaţia în domeniul apărării axată pe drone a Kievului drept o tehnologie de bază asamblată de gospodine în bucătării, relatează Reuters.

Într-un articol publicat vineri de The Atlantic, directorul general Armin Papperger a diminuat valoarea inovatoare a know-how-ului ucrainean în domeniul apărării – căutat recent de ţările din Golf pentru a se apăra împotriva dronelor iraniene – în comparaţie cu marile companii precum a sa. „Sunt gospodinele ucrainene”, a spus el. „Au imprimante 3D în bucătărie şi produc piese pentru drone. Asta nu este inovaţie”, a spus el.

În articol, Papperger a afirmat că Rheinmetall intenţionează să continue producţia de armament greu, inclusiv tancuri şi artilerie, în ciuda prevalenţei crescânde pe câmpul de luptă a dronelor ieftine care le pot distruge.

Pentru Kiev, dronele au fost esenţiale pentru efortul de război împotriva Rusiei şi sunt un motiv de mândrie, întrucât ţara a respins un inamic mai mare şi mai bine înarmat în cei patru ani de luptă.

Preşedintele Volodimir Zelenski s-a numărat printre cei care au reacţionat la comentariile directorului general Armin Papperger publicate vineri de The Atlantic.

„Dacă fiecare gospodină din Ucraina poate într-adevăr să construiască drone, atunci fiecare gospodină din Ucraina poate fi directorul general al Rheinmetall”, a declarat Zelenski reporterilor într-un chat pe WhatsApp.

Online, sub hashtagul #MadeByHousewives, alţi ucraineni şi susţinători ai Kievului şi-au exprimat sprijinul faţă de femeile ucrainene şi au lăudat spiritul de iniţiativă al ţării.

Unii utilizatori au postat imagini animate cu femei ucrainene în costume tradiţionale ţinând sau construind drone într-un cadru rural.

Încă din primele zile ale invaziei ruse din februarie 2022, Ucraina s-a bazat pe inovaţii rapide, adesea locale, pentru a face faţă puterii de foc a Moscovei.