Bolojan l-a activat pe Blaga: ce plan are cu „Buldogul” și ce rol îi pregătește în PNL

În încercarea de a pune stăpânire pe Partidul Național Liberal, Ilie Bolojan l-a activat pe unul dintre ei mai controversați grei ai formațiunii: Vasile Blaga. Traseist vechi și fost client al DNA, Blaga a tunat și a fulgerat la congresul PNL, însă nu a ezitat să îl ridice în slăvi pe Bolojan. Cunoscut drept „omul lui Băsescu” sau „Buldogul”, Vasile Blaga are un trecut tumultuos, potrivit Realitatea PLUS.
„De câtva timp Partidul Național Liberal este sub asediu. Ăsta este adevărul. Ne este atacat statutul, ne este atacată autoritatea. De prea mult timp o mână de 4-5 oameni aceiași, folosindu-se și de alți câțiva, folosesc partidul, și să o spunem pe șleau, în nume personal.
Cine nu respectă deciziile partidului, principiile lui, acel partid nu mai este un partid, este o adunătură de oameni care umblă după funcții. După mulți ani de zile, în sfârșit, și știu ce vorbesc, acest partid are un conducător, pe Ilie Bolojan”, a declarat Vasile Blaga.
Care este noua echipă a premierului demis
Noua echipă a lui Ilie Bolojan îi are în prim-plan pe Mircea Abrudean, Ioan Popa, Alexandru Muraru, Florin Roman și pe...Vasile Blaga. Cu toții provin din structurile construite după fuziunea cu PDL sau sunt asociați de ani de zile cu această zonă de influență a vechilor structuri băsiste. Puțini politicieni au reușit să rămână atât de influenți în politica românească precum Vasile Blaga. Supranumit de-a lungul timpului „Buldogul”, acesta este unul dintre oamenii controversați ai sistemului care au trecut prin toate transformările politicii de dreapta din țara noastră, de-a lungul ultimelor 3 decenii.
Vasile Blaga provine din fieful lui Ilie Bolojan. S-a născut în județul Bihor și și-a început cariera politică în anii '90. Între 1993 și 1996, Blaga a ocupat funcția de director general al Direcției Regionale Vamale Oradea, după o perioadă în care fusese prefect al județului Bihor. Cariera sa de vameș i-a adus porecla de „regina de pe tabla de șah a corupției vamale”.
Controversele în legătură cu această poziție a lui Blaga au fost uriașe. Numeroase voci l-au acuzat de legături cu rețelele de influență din domeniu, acuzații pe care Blaga le-a respins de mai multe ori. Mai mult, mai târziu se vorbea despre legături directe între mafia din vămi și PDL, la cârma căruia avea să se afle Vasile Blaga. Pe plan politic, traseistul Blaga a fost mai întâi membru al Frontului Salvării Naționale, iar apoi a migrat către Partidul Democrat. Ulterior, formațiunea s-a transformat în Partidul Democrat Liberal.
Vasile Blaga a fost mereu prezent în cercurile puterii. A condus Ministerul de Interne în două rânduri, a ocupat funcția de președinte al Senatului și a fost secretar general și președinte al PDL. În perioada de glorie a lui Traian Băsescu, Vasile Blaga era văzut de mulți drept cel mai puternic om al partidului. De altfel, prietenia dintre Băsescu și Blaga este veche, iar acesta din urmă s-a aflat în spatele succesului lui Băsescu la prezidențiale.
Vasile Blaga nu a fost ferit de problemele cu justiția
După ce PDL a fost absorbit de PNL, Blaga a trecut a dat din coate și și-a făcut loc în noua construcție politică. Astfel, a devenit unul dintre liderii Partidului Național Liberal, a trecut cu brio prin toate restructurările și și-a păstrat influența.
Vasile Blaga nu a fost evitat de problemele cu justiția. DNA l-a trimis în judecată în anul 2016, într-un dosar de trafic de influență. Anchetatorii susțineau că ar fi primit, prin intermediari, 700 de mii de euro pentru a-și exercita influența în favoarea unei firme interesate de contracte cu companii de stat. Cu toate acestea, în 2022, Vasile Blaga a fost achitat definitiv și a scăpat de urmărirea penală.