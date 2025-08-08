CUM ÎȘI ÎMPART REZIȘTII FUNCȚII-CHEIE ÎN GUVERN. MIHAIL NEAMȚU: USR A DISTORSIONAT EFECTIV FUNCȚIONALITATEA STATULUI ROMÂN, SUB PRIVIRILE LUI NICUȘOR DAN

Apar tot mai multe informații potrivit cărora reziștii încearcă să pună mâna pe cele mai înalte funcții din stat! Conform publicației Puterea, cumnata lui Cătălin Drulă, deputat USR Timiș, urmează să primească un post ca secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Și nu este singurul caz. Un post s-ar pregăti și pentru o apropiată de-a lui Vlad Voiculescu. Realitatea Plus i-a cerut lui Cătălin Drulă un punct de vedere, însă până la această oră nu am primit un răspuns. Invitat la Realitatea PLUS, Mihail Neamțu a comentat situația.

"Nepotism, clientelism, amatorism... Ce o recomandă pe actuala doamnă Țoiu ca să fie ministru de Externe, în vremuri atât de complicate? Nu știm ca în CV-ul ei să existe o minimă tangență la chestiunea relațiilor internaționale, diplomație, istorie, geografie, lucruri care compun până la urmă CV-ul unui expert în materie de politică externă. Iat-o pe doamna Țoiu în această funcție.

Îl vedem pe domnul Moșteanu, care reprezintă acum Apărarea.

Omul potrivit la locul potrivit era o veche deviză. Este foarte important să vedem cum USR a distorsionat efectiv funcționalitatea statului român. Din păcate, toate acestea se întâmplă sub privirile lui Nicușor Dan. El însuși nu a făcut numiri, nici măcar la Cotroceni, care să impună un anumit respect. Noi nu avem un stat care să-și amintească măcar ce a fost cândva", a spus Mihail Neamțu.

