Donald Trump amenință țările NATO care nu au susținut operațiunea SUA împotriva Iranului

Publicat 23 iun. 2026, 08:04 Sursă realitatea.net

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat din nou țările NATO că Statele Unite ar putea să nu le ajute dacă acestea ar cere sprijin. Declarația a fost făcută luni, în contextul nemulțumirilor sale legate de faptul că mai mulți aliați nu au susținut operațiunea militară americană împotriva Iranului.

Distribuie articolul