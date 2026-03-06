Donald Trump cere grațierea imediată a lui Netanyahu

Sursă: realitatea.net

„Să se concentreze pe Iran, nu pe procesul acela blestemat!”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut public ca premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, să fie grațiat în procesul de corupție în care este judecat din 2020.

Într-un interviu acordat publicației Axios, Trump a spus că procesul îl împiedică pe Netanyahu să se concentreze asupra războiului cu Iranul. El i-a cerut președintelui Israelului, Isaac Herzog, să semneze grațierea cât mai curând.

Donald Trump, despre Netanyahu: „Să se concentreze pe război!”

„Vorbesc cu Bibi în fiecare zi despre război. Vreau să se concentreze pe război, nu pe procesul acela blestemat. Singura presiune asupra lui Bibi ar trebui să fie lupta împotriva Iranului”, a spus Trump.

Trump a descris procesul drept o „vânătoare de vrăjitoare” și a comparat situația lui Netanyahu cu propriile sale probleme juridice din Statele Unite. Autoritățile israeliene au respins însă afirmațiile lui Trump. Biroul președintelui Herzog a transmis că, în prezent, nu analizează acordarea unei grațieri și că orice decizie trebuie luată în conformitate cu legea. Benjamin Netanyahu este acuzat că ar fi primit cadouri scumpe de la oameni de afaceri în schimbul unor favoruri politice. Premierul israelian respinge acuzațiile și susține că este nevinovat.