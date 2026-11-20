Donald Trump, gest surprinzător față de Putin și Xi Jinping. Ce le-a transmis liderilor Rusiei și Chinei
Donald Trump și Xi Jinping
Donald Trump i-a numit prieteni pe Vladimir Putin și Xi Jinping, la două zile după întâlnirea cu liderii Japoniei, Indiei și Australiei. Ce mesaj transmite SUA?
Donald Trump surprinde din nou prin declarațiile sale de pe scena internațională. La numai două zile după întâlnirea cu liderii Japoniei, Indiei și Australiei, parteneri strategici ai Statelor Unite în regiunea Indo-Pacifică, președintele american i-a numit „prieteni” pe Vladimir Putin și Xi Jinping, în cadrul unei reuniuni istorice desfășurate în China.
Succesiunea celor două întâlniri evidențiază strategia diplomatică a liderului de la Casa Albă, care încearcă să mențină relații apropiate atât cu aliații tradiționali ai Washingtonului, cât și cu liderii marilor puteri considerate rivale ale Statelor Unite.
Trump s-a întâlnit cu aliații SUA în cadrul parteneriatului Quad
Prima reuniune a avut loc pe 17 noiembrie, la Manila, în Filipine, unde Donald Trump a discutat cu premierul Japoniei, Sanae Takaichi, premierul Indiei, Narendra Modi, și premierul Australiei, Anthony Albanese.
Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul parteneriatului Quad, format din Statele Unite, Japonia, India și Australia, o platformă de cooperare strategică menită să consolideze securitatea și stabilitatea în regiunea Indo-Pacifică.
Discuțiile au vizat mai multe teme importante, printre care securitatea maritimă, dezvoltarea inteligenței artificiale și protejarea infrastructurii digitale. Un obiectiv major al parteneriatului îl reprezintă și contracararea influenței tot mai mari a Chinei în regiune.
Atmosfera reuniunii a fost una cordială. Trump a făcut glume, și-a complimentat interlocutorii și a vorbit despre relațiile personale pe care le are cu liderii Japoniei, Indiei și Australiei.
Donald Trump, față în față cu Putin și Xi Jinping la summitul din China
La numai două zile după discuțiile de la Manila, președintele american a participat la Shenzhen, în China, la o reuniune trilaterală alături de Vladimir Putin și Xi Jinping.
Întâlnirea din 19 noiembrie a adus la aceeași masă liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei, cele trei mari puteri nucleare ale lumii.
În cadrul discuțiilor, Donald Trump a adoptat un ton surprinzător de apropiat față de cei doi lideri, numindu-i „prieteni”.
Înaintea negocierilor cu Xi Jinping, președintele american a vorbit despre relația specială dintre Washington și Beijing și a sugerat că apropierea personală dintre cei doi lideri poate contribui la evitarea unor conflicte.
Nici Vladimir Putin nu a fost ocolit de declarațiile prietenoase ale liderului american. Cei doi au avut un schimb cordial de replici și au fost surprinși strângându-și mâinile înaintea discuțiilor oficiale.
Gesturile de apropiere au început încă de la sosirea lui Trump în China, unde Xi Jinping l-a întâmpinat personal pe aeroport, iar cei doi lideri s-au îmbrățișat.
Ce au discutat Trump, Putin și Xi Jinping la reuniunea trilaterală
Dincolo de imaginile și declarațiile care au atras atenția opiniei publice internaționale, discuțiile dintre cei trei președinți au vizat teme majore de securitate și politică globală.
Printre subiectele abordate s-au numărat riscurile unui conflict nuclear, situația internațională, cooperarea economică, aprovizionarea cu petrol și reforma Organizației Națiunilor Unite.
Reuniunea s-a încheiat cu o declarație comună în patru puncte, care pune accentul pe dialogul dintre marile puteri, reducerea riscurilor nucleare, aprovizionarea cu produse petroliere și reforma instituțiilor internaționale.
Cu toate acestea, întâlnirea nu a adus progrese diplomatice concrete în dosarele internaționale majore, inclusiv în privința războiului din Ucraina.
Două întâlniri, două direcții diplomatice. Strategia lui Donald Trump ridică semne de întrebare
Succesiunea celor două reuniuni scoate în evidență o abordare diplomatică bazată pe relațiile personale pe care Donald Trump încearcă să le construiască atât cu aliații, cât și cu liderii statelor rivale.
Pe de o parte, parteneriatul Quad urmărește consolidarea cooperării dintre Statele Unite și trei dintre cei mai importanți parteneri ai săi din Asia, într-un context regional marcat de extinderea influenței chineze.
Pe de altă parte, apropierea afișată față de Vladimir Putin și Xi Jinping sugerează că administrația americană dorește să mențină canalele de comunicare deschise cu Moscova și Beijingul, în ciuda divergențelor politice, economice și militare.
Analiștii atrag atenția că relațiile personale dintre lideri nu garantează automat obținerea unor concesii sau acorduri politice. Rusia și China își urmăresc propriile interese strategice, iar disponibilitatea lui Trump de a negocia direct cu cei doi președinți nu înseamnă neapărat că diferențele dintre state vor fi depășite.
Rămâne de văzut dacă diplomația personală promovată de Donald Trump va reuși să producă rezultate concrete sau dacă apropierea afișată în aceste întâlniri va rămâne, în principal, un gest de imagine pe scena internațională.
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