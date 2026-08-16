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Politica· 1 min citire
Emisarul american Jared Kushner s-a întâlnit cu lideri ai Hamas VIDEO
Foto: Egypt Today Magazine/facebook
Publicat16 aug. 2026, 21:17
Sursărealitatea.net
Emisarul american Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, s-a întâlnit duminică în Egipt cu lideri ai grupării islamiste palestiniene Hamas, afirmă surse ale agenției France Presse, sub rezerva anonimatului.
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