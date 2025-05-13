GEORGE SIMION, AVERTISMENT DUR: „ORICE CREȘTERE DE TAXE ÎNSEAMNĂ RECESIUNE”

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, a lansat un nou avertisment în privința politicilor fiscale promovate de actualii guvernanți

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, a lansat un nou avertisment în privința politicilor fiscale promovate de actualii guvernanți. Într-o dezbatere publică susținută marți, 13 mai, Simion a declarat că orice majorare a taxelor va împinge România într-o recesiune severă.

Acesta a subliniat că munca trebuie încurajată, nu supraimpozitată, și a afirmat că mediul de afaceri are nevoie de stabilitate fiscală, nu de poveri suplimentare. În viziunea liderului AUR, soluția pentru evitarea unei crize economice este dezvoltarea sectoarelor strategice precum agricultura și construcțiile și extinderea bazei de impozitare, nu taxarea excesivă a celor care muncesc corect.

George Simion a mai precizat că nu vor fi majorate taxele care vizează antreprenorii și că soluțiile trebuie discutate în dialog cu mediul de afaceri. El a acuzat că unele companii nu își plătesc dările către stat și a spus că statul trebuie să intervină acolo unde există evaziune, dar fără a lovi în cei corecți.

Simion a vorbit și despre nevoia unui program de țară pe termen lung, inspirat de modelul Pactului de la Snagov din 1995, care a stat la baza integrării României în UE și NATO. El a evocat și rolul instituțiilor esențiale, precum Academia Română, Camera de Comerț și Biserica, în elaborarea unei strategii solide pentru următorii 20 de ani.

În final, liderul suveraniștilor a făcut apel la mândria națională, amintind de marile realizări ale românilor din trecut, de la secolul al XIX-lea până la construcția Transfăgărășanului, spunând că acestea reprezintă adevărata suveranitate și independență – nu un izolaționism politic sau economic.



