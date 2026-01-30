George Simion, declarație-șoc: „Finala trebuia să fie între mine și Crin Antonescu, nu cred că Nicușor Dan a ajuns în turul 2”

Liderul suveraniștilor George Simion susține că alegerile prezidențiale au fost fraudate

Liderul suveraniștilor George Simion susține că alegerile prezidențiale au fost fraudate. Acesta crede că Nicușor Dan nici măcar nu a intrat în turul 2 al bătăliei pentru Cotroceni și afirmă că inclusiv lui Crin Antonescu i s-au furat voturi. Simion a mai opinat că Nicușor Dan nu este potrivit pentru funcția de președinte, iar AUR a strâns semnăturile necesare pentru inițierea procedurii de suspendare.

Simion susține că actualul șef al statului „nu are profilul necesar pentru funcția de președinte” și acuză o „ruptură evidentă” între acesta, societate și atribuțiile sale. Potrivit liderului AUR, singura soluție ar fi presiunea publică și retragerea lui Nicușor Dan din funcție.

„Nu e o fire sociabilă, nu e potrivit pentru această funcție. Singura cale este ca românii să-i spună să plece pentru că el nu va reprezenta interesele României.”, a declarat George Simion, într-un interviu pentru Gândul.

Nicușor Dan, amenințat cu suspendarea de AUR

Liderul AUR a adăugat că Nicușor Dan ar fi intrat în cursa prezidențială „cu o miză greșită” și „o înțelegere limitată a rolului de șef al statului”.

„El probabil se gândea că dacă va ajunge președinte o să rezolve problema cu clădirile din București, cred că asta a fost miza lui.”, a comentat Simion.

Întrebat dacă actualul președinte ar trebui să își ducă mandatul până la capăt, Simion a afirmat că „nu ar fi benefic”.

„Pentru binele României, ar fi bine să nu. Noi avem semnăturile necesare pentru suspendarea lui, adică AUR a făcut toate demersurile în aceste luni ca să încercăm asta. O să facem în continuare acest lucru. Repet, ori iese PSD-ul, ori se întâmplă ceva la nivel mondial, apoi o să meargă lucrurile de la sine.”, a transmis liderul AUR.

George Simion acuză „propagandă și sabotaj” în prezidențialele din 2025: „Nicușor Dan nu cred că a intrat măcar în turul 2”

Liderul AUR, George Simion, a comentat dinamica și rezultatele alegerilor prezidențiale din 2025, scrutin pe care l-a pierdut la limită în fața candidatului independent Nicușor Dan.

Simion a afirmat că votul nu a fost unul corect și că rezultatul final ar fi fost influențat de mecanisme de propagandă și de „sabotarea” candidatului coaliției, Crin Antonescu. „Nu vreau să mă plâng, dar există date obiective care ridică semne mari de întrebare cu privire la victoria lui Nicușor Dan”, a declarat liderul AUR.

Liderul suveranist a susținut că, potrivit discuțiilor pe care le-a avut cu români din diaspora, au existat nereguli în turul al doilea al alegerilor. Simion a pus sub semnul întrebării chiar și prezența lui Nicușor Dan în finala prezidențială, sugerând că adevăratul contracandidat ar fi trebuit să fie Crin Antonescu.

„Am fost localitate cu localitate în diaspora și mi-au spus că au venit niște oameni ciudați, vineri, imediat cum s-au deschis urnele. N-am cum să dovedesc lucrurile astea, dar le spun pentru că e datoria mea. Nu sunt pierzător care nu știe să piardă, am avut și greșelile mele, însă Nicușor Dan nu cred că a intrat măcar în turul 2. Cred că turul 2 trebuia să se desfășoare între Crin Antonescu și mine. Diferența (n.r. – dintre Nicușor Dan și Crin Antonescu, clasat pe locul 3 în turul 1) a fost suficient de mică ca să lase loc de interpretări și toată logica politică ne arată lucrul ăsta. Nu e posibil și niciodată, 3 partide care aveau infrastructura, practic controlau toate consiliile județene, cvasitotalitatea primăriilor…”, a precizat George Simion pentru sursa citată, făcând referire la diferența strânsă dintre Nicușor Dan și fostul lider liberal în primul tur.

Liderul AUR a mai susținut că rezultatul final a fost decis și de „uriașa mașinărie de propagandă” care l-ar fi favorizat pe actualul șef al statului. Simion a afirmat că structurile de influență din teritoriu ale celor trei mari partide – PSD, PNL și UDMR – ar fi lucrat în favoarea lui Nicușor Dan.

