George Simion, mesaj de forță pentru seniorii României: "Nu v-ați spus încă ultimul cuvânt"

Liderul AUR George Simion a transmis, joi dimineață, un mesaj de forță pentru seniorii României din inima Maramureșului, acolo unde formațiunea politică pe care o conduce înființează Organizația AUR de Baia Mare.

"Toți tinerii peste 65 de ani, haideți să arătați că nu v-ați spus ultimul cuvânt! Trăiască România!", a transmis Simion, în mesajul postat joi dimineață pe Facebook.

