GHEORGHE PIPEREA (AUR) AVERTIZEAZĂ: ROMÂNIA ARE NEVOIE DE ȚAPI ISPĂȘITORI. DOSARELE POLITICE SUNT DOAR PENTRU A DISTRAGE ATENȚIA

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea avertizează că acțiunile judiciare recente sunt, de fapt, orchestrate pentru a găsi "țapi ispășitori", în timp ce inflația și sărăcia continuă să afecteze majoritatea românilor.

"Sunt două explicații. Mai întâi, că cei care au făcut dosarele - înțeleg că acuma s-a ajuns la numărul 5 - trebuie într-un fel sau altul să demonstreze că au lucrat. Mai rămâne să se și valideze probele. Este vorba despre procese care probabil că vor dura 3-4 ani de zile, timp în care, desigur, că omul acesta va fi scos din jocul politic (Călin Georgescu, n.r.). În al doilea rând, acuma. De ce acuma? Este nevoie neapărat de un țap ispășitor pentru că situația economică și socială la ora actuală din România este extrem de gravă, și asta nu pentru că la modul natural am ajuns aici, ci pentru că această țară a fost falimentată. Pur și simplu a fost falimentată În astfel de situații trebuie să găsești soluții de deviere a atenției poporului.



Din nefericire, am văzut aceste lucruri de extrem de multe ori și vă rog să vă amintiți cu toții că am mai trecut prin niște măsuri de austeritate în 6 mai 2010. A ieșit la TV și Băsescu, colaboratul Securității, dar care a primit înapoi privilegiile, după care a început prigoana față de câțiva politicieni ca să distragă atenția oamenilor că, de exemplu, bugetarii au rămas fără 25%, că s-a luat din niște pensii ale militarilor uneori și 85% și multe alte lucruri.

Bineînțeles că s-a majorat TVA-ul cu 5% - care chiar cu declarațiile lui Isărescu de pe atunci - ne-a dus la o inflație dintre cele mai mari din Europa. Acum se preconizează că până în toamnă vom avea o inflație din asta nominală de până la 9%, dar pe real, adică pe prețurile bunurilor de consum obișnuite cred că ne ducem către 30%. Din nefericire, am mai trecut prin așa ceva și în 2022, și în 2023 și, bineînțeles, că îți trebuie niște țapi ispășitori.



Vestea proastă pentru cei acre sunt acum la guvernare este că trebuie să mai apară - după ce se fâsâie toată chestia asta cu Georgescu - niște țapi ispășitori", a declarat Piperea, la Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea din AUR