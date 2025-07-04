GUVERNUL DĂ ÎNAPOI ÎN ULTIMA CLIPĂ. BOLOJAN, SUNAT DE URGENȚĂ: CINE A SCHIMBAT LEGEA CARE LOVEA ÎN ROMÂNI – SURSE

Modificări de ultim moment în pachetul de austeritate pe care Guvernul Bolojan vrea să-l prezinte săptămâna viitoare în Parlament.

Modificări de ultim moment în pachetul de austeritate pe care Guvernul Bolojan vrea să-l prezinte săptămâna viitoare în Parlament. Potrivit unor surse Realitatea Plus, mai multe măsuri au fost schimbate în grabă, după intervenții de la nivel înalt.

Una dintre modificări ar viza taxa pe activele bancare. Surse guvernamentale susțin că BNR ar fi recomandat menținerea unei cote de 2% pentru băncile cu active sub 0,2% din total. Celelalte vor rămâne taxate cu 4%.

Industria HoReCa ar urma să treacă la un TVA de 21%, dar abia din 1 ianuarie 2026. Executivul vrea să evite pierderi de 2 miliarde de lei dacă păstrează actuala cotă redusă de 11%.

Se schimbă și modul de plată al contribuției la sănătate pentru persoanele fără venituri. În loc de două tranșe egale, Guvernul ar fi decis ca prima plată să fie de 25%, iar restul de 75% să se achite mai târziu.

Sursa: Newsinn