Ilie Bolojan, anunț despre centrala de la Iernut: „La sfârșitul anului noul grup va injecta energie în sistemul național”

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat că Executivul va aproba, săptămâna viitoare, o hotărâre de guvern, ”care va rezolva o problemă de proprietate privind un post de transformare necesar noii centrale” pe gaz de la Iernut.

”Dacă ar fi să folosesc un termen sportiv, de acum înainte mingea este în terenul echipei tehnice de la Iernut, condusă de domnul inginer Balazs Bela, și al conducerii Romgaz. Am încredere că, la sfârșitul acestui an, noul grup energetic va injecta energie în sistemul energetic național. Nu ne mai permitem încă o întârziere”, a scris Ilie Bolojan, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Șeful Executivului a subliniat că în ședința de Guvern de joi, din această săptămână, a fost aprobat memorandumul pentru centrala pe gaz de la Iernut.

Potrivit lui, memorandumul confirmă, la nivel guvernamental, că proiectul centralei de la Iernut, cu o putere de 430 MW, este de extremă urgență.

”Proiectul a început acum peste 10 ani și ar fi trebuit finalizat în trei ani. Întârzierea a generat pierderi financiare, probleme legate de investiție și costuri energetice la nivel național. Romgaz va prelua lucrările în calitate de antreprenor general”, a mai spus acesta.

De asemenea, Ilie Bolojan a menționat că documentul ”extinde caracterul de urgență pe întreaga durată a lucrărilor necesare până la punerea în funcțiune a centralei. Acest lucru permite Romgaz să încheie contracte cu cei aproape 50 de foști subcontractanți ai firmei spaniole Duro Felguera. Compania a abandonat lucrările pentru a doua oară, intrând în faliment. Restul de executat, aproximativ 2%, trebuie finalizat de aceiași subcontractanți, atât pentru continuitatea lucrărilor, cât și pentru menținerea garanțiilor”.

”Memorandumul reprezintă un răspuns la solicitarea echipei tehnice care gestionează proiectul, după vizita pe care am făcut-o la Iernut în data de 9 mai”, a precizat prim-ministrul interimar.