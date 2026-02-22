Kelemen Hunor avertizează asupra colapsului social: „Suntem la limită, prăpastia dintre bogați și săraci este uriașă”

Sursă: realitatea.net

O societate aflată „la limită” și o prăpastie socială tot mai greu de trecut — este diagnosticul dur pus de Kelemen Hunor în privința stării actuale a României.

Liderul UDMR a explicat, într-o intervenție televizată, că discrepanțele economice dintre cetățeni au devenit atât de accentuate încât stabilitatea socială este acum sub semnul întrebării, pe fondul unei presiuni economice constante.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a lansat un avertisment dur cu privire la climatul social și economic din România, subliniind că țara a ajuns într-un punct critic. Potrivit acestuia, românii resimt tot mai acut efectele inflației și ale contextului european instabil, însă tensiunile sunt alimentate și de modul în care Guvernul gestionează deciziile majore. Politicianul a reamintit că a semnalat încă de la formarea actualei coaliții riscul de a deschide prea multe „fronturi” de reformă simultan, fără a avea capacitatea reală de a le finaliza sau de a menține sprijinul populației.

În viziunea lui Kelemen Hunor, logica elementară a politicii impune o prioritizare a conflictelor, deoarece o supraîncărcare a agendei publice poate lăsa guvernanții fără susținere în fața întregii societăți. Deși recunoaște urgența cu care Executivul încearcă să rezolve problemele bugetare și financiare, liderul UDMR avertizează că ritmul accelerat al schimbărilor riscă să depășească pragul de toleranță al cetățenilor, existând pericolul iminent de a pierde tot capitalul politic și social acumulat.

Cea mai mare îngrijorare exprimată vizează adâncirea prăpastiei dintre clasa medie și segmentele vulnerabile ale populației. Kelemen Hunor susține că România se află „la limită”, discrepanțele sociale fiind vizibile în toate regiunile geografice ale țării. Analiza sa arată un tablou sumbru pentru începutul anului 2026: clasa medie inferioară a pierdut speranța într-un trai mai bun, fiind direct afectată de dispariția capacității de economisire și de o scădere drastică a consumului. În acest context, avertismentul liderului politic este clar: ignorarea acestor limite de suportabilitate poate conduce către un dezastru social greu de gestionat.