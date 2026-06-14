Advertising
Politica· 2 min citire
Mihai Fifor, reacție după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „PSD cere clarificări și anunță consultări interne”
Mihai Fifor
Publicat14 iun. 2026, 11:11
Sursărealitatea.net
Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan continuă să provoace reacții în mediul politic. Mihai Fifor, a transmis un mesaj oficial în care subliniază că social-democrații vor analiza cu atenție propunerea și programul de guvernare înainte de a lua o decizie privind susținerea viitorului Executiv.
Citește și
- 12:57Primar PNL: „Adrian Veștea va fi premierul României!”
- 12:30Adrian Veștea, prima reacție ca premier desemnat: „Datoria noastră este să fim acolo unde se decide viitorul României”
- 12:06Tabăra Bolojan pregătește un atac-surpriză la adresa lui Nicușor Dan, prin intermediul CCR - SURSE
- 11:08Oamenii lui Bolojan, reacții precipitate. Ciucu și Muraru vorbesc despre complot, viclenie și atac la ordinea internă din PNL
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News