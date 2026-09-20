Municipiile Târgu Mureș și Debrecen au semnat un acord de cooperare

Primarii municipiilor Târgu Mureș și Debrecen au semnat, sâmbătă, la Târgu Mureș, un acord de cooperare între cele două orașe.
Potrivit unui comunicat de presă transmis AGERPRES de Compartimentul Relații Interne și Internaționale al Primăriei Târgu Mureș, prin acordul semnat, Debrecen devine cel de-al șaselea oraș din Ungaria partener al municipiului Târgu Mureș într-o relație oficială de înfrățire sau cooperare.
'Acordul de cooperare dintre Municipiul Târgu Mureș și Municipiul Debrecen a fost semnat astăzi, 19 septembrie 2026, în cadrul unei ceremonii găzduite de Sala Oglinzilor a Palatului Culturii din Târgu Mureș, de către Soos Zoltan, primarul municipiului Târgu Mureș, și Dr. Papp Laszlo, primarul municipiului Debrecen. Prin semnarea documentului, cele două orașe își asumă dezvoltarea unei colaborări active în domenii precum cultura, educația, turismul, economia, sportul și administrația locală, prin schimburi de experiență, inițiative și proiecte comune', se menționează în comunicat.
Primarul Soos Zoltan, a subliniat, conform sursei citate, că momentul semnării reprezintă mai mult decât formalizarea unei relații instituționale - 'este începutul unei colaborări care trebuie să se transforme în proiecte și oportunități reale pentru cele două comunități'.
'Ne dorim să colaborăm pe domeniul cultural, al educației, turismului, economiei, sportului și în administrarea orașelor noastre. Fiecare asemenea relație este o nouă punte, iar podurile au sens doar dacă le folosim', a transmis edilul.
Ce spune primarul din Debrecen
La rândul său, primarul din Debrecen a evidențiat legăturile deja existente între cele două orașe și perspectivele pe care noul acord le deschide pentru viitor.
'Legătura dintre Carnavalul Florilor din Debrețin și Festivalul 'Magia Florilor' de la Târgu Mureș, precum și numeroasele noastre proiecte comune au demonstrat deja că orașele noastre sunt parteneri deosebiți. Iar cultura este, poate, cel mai bun exemplu al profunzimii acestor legături. Mai mulți artiști ai Teatrului Național Csokonai sunt originari din Transilvania, unii dintre ei au studiat la Universitatea de Arte din Târgu Mureș și au jucat, de asemenea, pe scena Teatrului Național din Târgu Mureș. Însă legătura merge și mai departe: între cele două teatre există de mult timp o colaborare profesională și artistică vie, iar numeroși creatori ai vieții culturale din Debrecen sunt legați de Târgu Mureș', a declarat Dr. Papp Laszlo.
În comunicat se mai arată că Târgu Mureș are relații de înfrățire și cooperare cu orașe din Anglia, Turcia, Serbia, Republica Moldova, Ucraina, Germania, Scoția și Bulgaria, iar noi acorduri sunt în curs de pregătire pentru semnare cu orașe din Italia și Armenia.
'Aceste parteneriate urmăresc să transforme relațiile internaționale în schimburi concrete de experiență, proiecte comune și noi oportunități în cultură, educație, economie, turism și administrație publică', mai arată reprezentanții Primăriei Târgu Mureș.