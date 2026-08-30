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Politica· 1 min citire
Nicolae Iană, dezvăluiri despre filiera de la Viena și industria de armament. Interviu incendiar la Realitatea PLUS
Publicat30 aug. 2026, 11:24
Actualizat30 aug. 2026, 11:26
SursăRealitatea PLUS
Interviu incendiar la Realitatea PLUS! Generalul în rezervă, Nicolae Iană, a rupt tăcerea în exclusivitate la televiziunea poporului. Documente secrete, mărturii și stenograme, tot ce s-a ascuns în acest an de ochii poporului.Dezvăluiri despre filiera de la Viena care se implică în deciziile politice, interesele de miliarde din industria de armament, politicienii și miniștrii implicați, prezentăm lista completă cu dovezi de necontestat.
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