NICUȘOR DAN A VORBIT CU ȘEFUL NATO: NE VOM CONCENTRA PE INVESTIȚIILE ÎN APĂRARE

20 mai 2025, 08:10
Articol scris de Realitatea de Mures

Proaspăt ales în funcția de președinte al României, Nicușor Dan a purtat o discuție în această dimineață cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Nicușor Dan a transmis că România va rămâne un aliat ferm în cadrul alianței.

Președintele ales a mai transmis că trebuie să ne bazăm pe NATO pentru a avea o securitate puternică. ”Intern, ne vom concentra eforturile pe investițiile în apărare pentru a întări legătura transatlantică, esențială atât pentru România, cât și pentru Alianță”, a mai transmis Nicușor Dan.

Sursa: Newsinn

Citește și:

