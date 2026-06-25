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Nicușor Dan, despre imaginile în care apare alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu:”Am fost să mănânc. Întreaga echipă de securitate a fost cu mine”

FOTO: Captură Facebook

FOTO: Captură Facebook

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 25 iun. 2026, 21:29

Președintele României, Nicușor Dan, a venit joi cu o serie clarificări cu privire la imaginile apărute în presă de la o terasă din Bruxelles, unde a fost surprins alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu. Șeful statului a explicat că se afla la masă împreună cu întreaga echipă de securitate, în conformitate cu prevederile legale privind protecția demnitarilor.

”Întreaga echipă de securitate a fost cu mine”

"Am fost să mănânc. Am fost la o întâlnire cu Manfred Weber, în jur de prânz şi la această întâlnire au fost şi Rareş Bogdan (..) şi Eugen Tomac, care a activat de-a lungul timpului în acelaşi grup. Domnul Pahonţu şi întreaga echipă de securitate a fost cu mine pentru că asta e legea de protecţie a demnitarilor sau a preşedintelui şi, când am ieşit de acolo, am întrebat dacă mâncăm aici sau ne întoarcem la hotelul unde eram. Şi pentru că era o terasă, ne-am aşezat la terasa aia. Asta e explicaţia", a declarat Nicuşor Dan, în cadrul unei conferințe de presă la finalul vizitei în Polonia, cu prilejul participării la Summitul Flancului Estic de la Gdansk.

"Am mâncat la aceeaşi masă"

Întrebat dacă se sfătuieşte des cu generalul Lucian Pahonţu, din punct de vedere politic, Nicuşor Dan a răspuns: "Am mâncat la aceeaşi masă".

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