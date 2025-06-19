PETRIȘOR PEIU (AUR): „1 IULIE – ZIUA ÎN CARE REGIMUL ÎNCEPE SĂ STOARCĂ ULTIMUL LEU DIN BUZUNARELE ROMÂNILOR!"

Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a avertizat că 1 iulie aduce cel mai dur val de scumpiri din ultimii ani, cu măsuri guvernamentale care vor destabiliza bugetele familiilor și vor agrava condițiile de trai pentru milioane de români.

„ Pe 1 iulie, foarte multe nenorociri vor veni pe capul românilor ", a declarat senatorul AUR, detaliând impactul concret al măsurilor guvernamentale.

Petrișor Peiu a enumerat primul val de scumpiri: „ Întâi și întâi, că noul guvern va veni cu taxe sporite. Și chiar de la 1 iulie veți plăti, oameni buni, TVA-ul mărit cu minim 2 puncte procentuale ".

Al doilea impact major vizează energia electrică: „1 iulie înseamnă și dispariția plafonării pentru prețul la energie electrică. Adică toate companiile din România și toți consumatorii casnici vor trebui să plătească tarife mai mari la energie electrică ".

Senatorul AUR a explicat impactul diferențiat asupra consumatorilor: „ Cea mai mare creștere va fi pentru cei care plătesc astăzi cel mai mic tarif, adică 68 de bani pe kWh. Ei vor trebui să plătească minim 1,55 lei pe kWh, adică mai mult decât dublu ".

Peiu a precizat că nici consumatorii mari nu vor scăpa: „ Cea mai mică creștere va fi pentru cei care au consum mare și care vor trece de la 1,05, 1,06, 1,3 maxim, vor trece tot la 1,55 – 1,6, adică vor avea o scumpire de doar 15%, dar tot scumpirea va fi ".

Parlamentarul AUR a avertizat asupra efectului de propagare: „ Nu trebuie să uităm că aceste scumpiri se vor regăsi și în cazul companiilor. Orice scobitoare, orice mașină, orice lucru care se face de către o fabrică din România, orice serviciu care este livrat de către cineva din România va fi scumpit exact cu scumpirea energiei electrice ".

Senatorul a prezis impactul general: „ Ne așteptăm, din acest motiv, să găsim o scumpire generalizată în România, undeva de la jumătatea lunii august încolo, de 10–20% ".

Al treilea val de scumpiri vizează alimentele: „ Mai avem a treia cauză a scumpirilor, și anume ridicarea plafonării adaosului comercial la foarte multe alimente de bază ".

Petrișor Peiu a explicat concret ce va găsi românul la magazin: „ Ne vom duce în magazine, începând cu 1 iulie, să cumpărăm ulei, să cumpărăm făină, să cumpărăm apă, să cumpărăm carne de pui sau de porc și vom găsi toate aceste prețuri crescute ".

Senatorul a explicat mecanismul anterior: „ Pentru că, până acum, a funcționat un mecanism de plafonare a adaosului comercial care făcea ca toate scumpirile să se ducă pe produsele care nu erau considerate de bază. Acele produse vor rămâne scumpite ca până acum, dar, în schimb, se vor scumpi și cele de bază. Și vom da mai mulți bani pe toate alimentele ".

Parlamentarul AUR a tras concluzia: „ Avem trei valuri succesive de scumpiri. Primul dintre ele, datorat creșterii TVA. Al doilea, datorat creșterii plafonului la adaosul comercial la alimentele de bază ".

Peiu a prezis impactul final asupra inflației: „ Cumulând toate aceste trei influențe, vom avea o inflație care, spre sfârșitul anului, va fi de peste 10%, mult peste prognozele actuale ".

În încheiere, senatorul a subliniat paradoxul social: „ Și, în același timp, pensiile rămân înghețate, alocațiile rămân înghețate și, de ce nu, și salariile bugetarilor vor rămâne înghețate? Asta nu înseamnă creșterea sărăciei? Ba bineînțeles că da! "