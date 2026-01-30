Piedone, mesaj de responsabilitate și maturitate pentru Primăria Capitalei: ”Ciucule, ești PRIMAR GENERAL! REVINO-ȚI!”

Cristian Popescu Piedone, președintele PNRR, a transmis un mesaj clar și constructiv către noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu

Cristian Popescu Piedone, președintele PNRR, a transmis un mesaj clar și constructiv către noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, subliniind că preluarea mandatului vine cu responsabilități asumate și cu problemele moștenite de la predecesori.

„Primăria Capitalei e ca o căsnicie la începuturi: o iei cu tot cu zestre, fie că îți convine sau nu”, a explicat Piedone, evidențiind că momentul nu este pentru plângeri, ci pentru găsirea soluțiilor care să facă viața bucureștenilor mai bună.

Într-o intervenție sinceră și directă la ședința Consiliului General, Piedone a subliniat că administrația nu trebuie să fie un teren de joc politic, ci un spațiu în care experiența și competența contează. El s-a oferit să sprijine primarul și consilierii generali cu expertiza sa, cu condiția ca aceasta să pornească de la responsabilitate și maturitate politică.

Mesajul său pune accent pe interesul cetățeanului: infrastructura, gunoiul și cultura nu fac politică și nu ar trebui să fie folosite pentru jocuri de partid. Prin această abordare, Piedone transmite un semnal clar: leadership-ul responsabil, colaborarea și asumarea problemelor sunt esențiale pentru un București mai eficient, mai frumos și mai apropiat de nevoile oamenilor.