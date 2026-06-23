Advertising
Politica· 1 min citire
PNL pune condiții pentru votarea guvernului PSD. Decizia se va lua în ședința liberalilor - SURSE
PSD, PNL
Publicat23 iun. 2026, 15:28
SursăRealitatea.net
Liberalii urmează să decidă, în această seară, ce condiții vor pune pentru a vota un guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat. Decizia ar urma să fie discutată în ședința Biroului Politic Național al PNL, programată să înceapă la ora 18:00, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 15:12Piperea, după consultările cu Nicușor Dan: „Chiar dacă mi-a dat dreptate că suntem occidentali și europeni, nu ne consideră o soluție”
- 14:57Dominic Fritz, după consultările cu Nicușor Dan: „Nu vom susține un guvern din care face parte PSD”
- 14:45Ilie Bolojan, după consultările de la Cotroceni: PNL propune un „pact pentru România”. Partidul a pus pe masă două variante de guvern minoritar
- 14:42George Simion, după consultările de la Cotroceni: „Singura variantă este guvern cu premier AUR”. Ce spune despre alte posibile scenarii
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News