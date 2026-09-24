PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul: „Nu are nicio șansă să obțină votul unei majorități parlamentare”

PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul. Ce spune premierul desemnat
PSD îi solicită premierului desemnat Siegfried Mureșan să își depună cât mai rapid mandatul, susținând că acesta nu are în prezent suficiente voturi pentru a obține învestirea Guvernului în Parlament.
Social-democrații afirmă că România are nevoie de un guvern cu puteri depline și critică modul în care se desfășoară negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Potrivit PSD, actuala situație reprezintă o confruntare pentru funcții între partide și nu răspunde problemelor cu care se confruntă țara.
PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să renunțe la mandat
Solicitarea PSD vine în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern. Social-democrații susțin că premierul desemnat știe că nu dispune de o majoritate parlamentară și îi cer să renunțe la mandat pentru a permite reluarea procedurii de desemnare a unui prim-ministru.
Poziția partidului vine după ce, în zilele precedente, PSD a cerut ca Siegfried Mureșan să prezinte public programul de guvernare și măsurile pe care intenționează să le adopte înaintea discuțiilor privind obținerea voturilor necesare în Parlament.
Siegfried Mureșan nu renunță la mandat
Premierul desemnat a transmis însă că nu intenționează să își depună mandatul. Siegfried Mureșan a declarat că va continua demersurile pentru formarea Guvernului și că se va prezenta în Parlament pentru votul de învestitură.
Mureșan a susținut că parlamentarii trebuie să fie liberi să voteze conform propriei conștiințe și a făcut apel la susținerea cabinetului pe care îl propune. El a precizat că nu ia în calcul retragerea mandatului chiar dacă nu are, în acest moment, certitudinea că dispune de cele 233 de voturi necesare.
Miza celor 233 de voturi pentru învestirea Guvernului
Pentru ca noul Guvern să fie învestit este nevoie de o majoritate de 233 de voturi în Parlament. În acest moment, susținerea anunțată public de PNL, USR și UDMR nu acoperă singură acest prag, ceea ce face ca negocierile cu celelalte formațiuni și cu parlamentarii independenți să fie esențiale.
PSD a anunțat că nu susține învestirea cabinetului condus de Siegfried Mureșan, în timp ce premierul desemnat încearcă să obțină voturile necesare pentru a trece Guvernul prin Parlament.
Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan nu primește votul Parlamentului
Siegfried Mureșan a avertizat că respingerea Guvernului poate prelungi criza politică și poate deschide calea către alegeri anticipate, în condițiile constituționale aplicabile.
Premierul desemnat a spus că Parlamentul va trebui să decidă prin vot dacă susține cabinetul propus și a insistat că alternativa poate fi continuarea crizei politice și declanșarea procedurilor care pot duce la alegeri anticipate.
În paralel, liderii partidelor parlamentare continuă negocierile pentru identificarea unei formule care să poată obține majoritatea necesară pentru formarea noului Guvern.