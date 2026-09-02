Putin respinge acuzațiile Germaniei după incidentul de la Leipzig: „Unde sunt dovezile?”

Vladimir Putin respinge acuzațiile lansate de Germania privind implicarea Rusiei în tentativa de atac cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle și susține că autoritățile germane ar fi „plantat” probe pentru a incrimina Moscova.
Vladimir Putin respinge acuzațiile lansate de Germania privind implicarea Rusiei în tentativa de atac cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle și susține că autoritățile germane ar fi „plantat” probe pentru a incrimina Moscova.
Declarațiile au fost făcute miercuri, 2 septembrie, după ce Berlinul a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru incident și a anunțat măsuri împotriva Moscovei.
Putin cere dovezi
Președintele rus a pus sub semnul întrebării concluziile anchetei germane și a cerut prezentarea unor dovezi care să demonstreze implicarea Rusiei.
Putin a susținut că acuzațiile ar avea legătură cu situația politică internă din Germania și cu problemele cu care se confruntă guvernul de la Berlin.
„Unde sunt dovezile?”, a întrebat liderul de la Kremlin, înainte de plecarea sa spre Vladivostok.
Kremlinul susține că probele au fost fabricate
Putin a mers mai departe și a afirmat că dovezile folosite de Germania pentru a lega Rusia de incident ar fi fost introduse intenționat în anchetă.
Președintele rus nu a prezentat însă probe pentru această afirmație. Moscova susține în continuare că acuzațiile Berlinului sunt nefondate și că Rusia nu a organizat atacul.
Ministerul rus de Externe a respins, la rândul său, acuzațiile și a convocat reprezentantul diplomatic german la Moscova.
Ce susține Germania
Autoritățile germane au ajuns la concluzia că Rusia se află în spatele tentativei de atac de la aeroportul Leipzig/Halle.
Berlinul susține că drona găsită în zona securizată a aeroportului transporta aproximativ 600 de grame de explozibil și avea un detonator. Aparatul a fost descoperit în apropierea unor avioane cargo ucrainene.
Ministrul german de Interne a declarat că modul de operare și nivelul de organizare indică o operațiune de tip hibrid atribuită Rusiei.
Doi suspecți, identificați de anchetatori
Investigațiile germane au dus la identificarea a doi suspecți despre care presa germană afirmă că ar fi avut roluri în pregătirea operațiunii.
Unul dintre ei ar fi un cetățean născut în Rusia, care deține pașaport leton și despre care există suspiciuni privind legături cu serviciile ruse de informații. Celălalt este un cetățean din Belarus care deține și pașaport rus.
Autoritățile germane nu au prezentat însă public toate elementele anchetei, iar Rusia respinge acuzațiile.
Germania a luat măsuri împotriva Rusiei
După atribuirea atacului Moscovei, Germania a anunțat închiderea consulatului rus din Bonn și alte măsuri care vizează instituțiile și activitățile rusești de pe teritoriul german.
Berlinul consideră incidentul parte dintr-o serie mai largă de acțiuni de tip hibrid și susține că Rusia încearcă să destabilizeze statele europene care sprijină Ucraina.
Moscova a condamnat deciziile Germaniei și a anunțat că va răspunde.
Tensiunile dintre Berlin și Moscova cresc
Conflictul diplomatic se intensifică într-un moment în care Germania investighează și alte posibile acte de sabotaj asupra infrastructurii energetice.
În timp ce Berlinul și aliații săi susțin că există indicii care leagă Rusia de astfel de operațiuni, Kremlinul respinge acuzațiile și acuză Germania de escaladarea deliberată a tensiunilor.
În cazul incidentului de la Leipzig, ancheta continuă, iar Rusia insistă că nu există dovezi care să demonstreze implicarea statului rus.