ROMÂNIA VA PRIMI 18 AVIOANE F-16 PÂNĂ LA FINALUL ANULUI, PENTRU DOAR UN EURO
România va intra în posesia a 18 aeronave de tip F-16 până la sfârșitul acestui an, în urma unui acord semnat cu Olanda. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, în cadrul conferinței de presă susținută la Haga, unde președintele Nicușor Dan participă la Summitul NATO.
„Astăzi voi semna, împreună cu ministrul olandez, un Memorandum de Înțelegere pentru continuarea procedurii de transfer a aeronavelor la centrul de pregătire F-16. Cele 18 avioane vor intra în proprietatea statului român până la finalul anului, pentru un preț simbolic”, a declarat Moșteanu.
Ministrul a subliniat că valoarea de achiziție este una pur formală, de doar un euro, ceea ce reflectă sprijinul partenerilor olandezi în consolidarea capacităților de apărare ale României.
Tranzacția face parte dintr-un efort mai amplu de modernizare a forțelor aeriene române și vine în contextul cooperării extinse în cadrul NATO.
Sursa: Newsinn
