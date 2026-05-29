Securitatea națională a fost subminată grav de iresponsabilitatea și incompetența regimului aflat la putere - AUR

Sursă: realitatea.net

Responsabilitatea tragediei de la Galați, unde o dronă a lovit un bloc de locuințe, înregistrându-se răniți, precum și pagube materiale aparține pe deplin regimului aflat la putere, arată principalul partid de opoziție, AUR, într-un comunicat.

În loc să își asume responsabilitatea, politicienii regimului au ales în mod aberant și diversionist să arunce vina asupra AUR. Însă ei au puterea de decizie, nu AUR. Este responsabilitatea lor să ia măsuri pentru asigurarea securității naționale, pentru protejarea vieții și proprietăților românilor. AUR nu are nicio putere.

"Este specific regimurilor autoritare, cum este cel care este aflat la putere să arunce toate relele pe seama opoziției.

Necesitatea înzestrării armatei române cu drone și antidrone a devenit evidentă pentru orice observator de bun simț, nu doar pentru un expert militar din anul 2019, de când rebelii Houthi a paralizat jumătate din capacitatea de rafinare a Arabiei Saudite. În anul 2020 dronele au fost principala armă cu care Azerbaidjan a învins Armenia.

Regimul a ales să ignore să ignore noul mod de ducere a războiului și nu a făcut achizițiile necesare apărării țării de drone. În schimb, de la evenimentele menționate și până în prezent, regimul nu a înzestrat armata cu drone, anti drone și alte dotări specifice apărării antiaeriene, deși a făcut în acest interval de timp achiziții militare de 10 miliarde de euro fără transparență și fără licitație!

Motivația achizițiilor de 10 miliarde de euro nu a fost apărarea națională, ci acordarea de favoruri unor state străine. De asemenea, din moment ce achizițiile au fost făcute discreționar, fără licitație, putem avea suspiciunea rezonabilă că avem de a face cu infracțiuni din spectrul fenomenului corupției.

Pentru că năravul din fire nu are lecuire, regimul intenționează să cheltuiască peste 12 miliarde euro împrumutați din programul SAFE tot fără licitație și tot fără transparență.

La fel ca și în ultimii 7 ani, de când a devenit evident și pentru profani că dronele au devenit noul mod de ducere a războiului, pentru achizițiile de drone s-a alocat o sumă derizorie față de totalul achizițiilor din SAFE.

La fel ca și în ultimii 7 ani, achizițiile din SAFE nu sunt dictate de interesul național, ci de interesul companiilor străine și de comisioane.

Regimul să explice cum pot apăra cerul României de atacul dronelor vehiculele blindate de luptă pentru infanterie de la firma germană Rheinmetall, în valoare de 3,3 miliarde euro, sau cum pot apăra cerul patriei navele de patrulare și de scafandri comandate de la aceeași firmă, Rheinmetall?

Și de când au devenit necesare aceste nave, din moment ce marina militară avea în vedere de mai mult timp nave de alt tip și anume corvete și fregate?

Pentru a scăpa de răspundere, dar și pentru a demoniza opoziția, în stilul regimurilor autoritare, politicienii coaliției au tupeul incredibil de a învinovăți AUR, care pasămite ar fi votat împotriva doborârii dronelor străine.

Minciunile sfruntate ale regimului care are minciuna ca doctrină de guvernare minciuna, sunt ușor de dezmințit.

Legea privind doborârea dronelor pe timp de pace a venit în parlament în februarie 2025. Însă legea respectivă a figurat în programul de guvernare a Guvernului Ciolacu și a făcut parte ca anexă din Hotărârea Parlamentului României de investire a Guvernului Ciolacu.

PSD și PNL să răspundă de ce și-au încălcat propriul program de guvernare și de ce au încălcat Hotărârea Parlamentului României, refuzând să promoveze proiectul de lege respectiv timp de un an și opt luni, în ce dronele continuau să cadă pe teritoriul României.

Partidele care controlau 70% din parlament se expun ridicolului pretinzând că nu au putut adopta o lege din cauza AUR, care în legislatura trecută reprezenta 10% di parlament.

AUR s-a pronunțat în februarie 2025 împotriva proiectului de lege pentru ca era prost scrie și din acest motiv la partea privind comanda străină erau confuzii care puteau afecta suveranitatea națională.

Chiar și după adoptarea legii respective, aceasta tot nu intrase în vigoare. La mai mult timp după ce fusese depășit termenul prevăzut în lege, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu de la USR justifica întârzierea, spunând că nu erau gata normele metodologice de aplicare a legii.

Îi invităm pe reprezentanți Guvernului demis Bolojan și pe reprezentanții USR să explice cum anume i-a împiedicat AUR să adopte normele respective.

În realitate nici nu au existat norme, iar incompetentul ministru Ionuț Moșteanu habar nu a avut ce guvernează. În lege nu se spune despre adoptarea de norme, ci despre semnarea de ordine comune de miniștri ale MAoN cu MAI, SRI și alte instituții.

În loc să își consecințele și să ia măsuri pentru apărarea suveranității naționale, a vieții și proprietății românilor, reprezentanții regimului s-au găsit să acuze în mod inept și iresponsabil AUR că nu ar fi condamnat Rusia în comunicatul său, de parcă urgența și gravitatea situație ar depinde de un comunicat al opoziției și nu de deciziile puterii, care preferă să politizeze evenimentul, în loc să își asume răspunderea și să ia deciziile accidentului.

AUR este un partid responsabil și așteaptă mai întâi cercetarea la fața locului și raportul de expertiză mai înainte de a condamna agresorul, indiferent dacă este Rusia sau alt stat. Este aberant să atribui originea dronei din motive ideologice și nu în urma cercetării la fața locului care se efectuează în prezent de către reprezentanții autorităților.

Având în vedere că în cauză procurorii au deschis un dosar penal, acuzațiile Politico-ideologice pot fi interpretate și ca un amestec necuvenit al politicienilor în cercetarea penală.

Amintim că recent un avion românesc care apăra cerul a Estoniei a doborât o dronă care s-a dovedit a fi ucraineană.

Această criză de securitate se petrece în timp ce România nu are guvern și regimul nu se grăbește să numească altul din motive politicianiste și neconstituționale.

Acest regim trebuie să plece pentru că a devenit un pericol existențial pentru România. Unica ieșire este organizarea de alegeri anticipate, la care poporul român să își poată exercita voința suverană!", a transmis AUR.

