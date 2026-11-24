Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 nov. 2026, 22:05

Comisia juridică a Senatului a decis vineri, 24 noiembrie 2026, să pună în discuție începerea cercetării disciplinare a fostului premier Ilie Bolojan, care nu s-a prezentat la opt convocări ale Comisiei de abuzuri.

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