SIMION: ACEASTA NU E DOAR O VICTORIE ELECTORALĂ, ESTE O VICTORIE A DEMNITĂȚII ROMÂNEȘTI, ESTE VICTORIA CELOR CARE NU ȘI-AU PIERDUT SPERANȚA
Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a declarat că rezultatul obținut duminică, potrivit exit-poll-urilor, este unul \"\"excepțional\"\", subliniind că \"astăzi poporul român a votat, poporul român a vorbit\".
El și-a felicitat alegătorii și i-a numit învingători.
\"A fost mai mult decât o alegere, a fost un act de curaj, de încredere, de solidaritate. Le sunt recunoscător și îi asigur că încrederea lor nu va fi trădată. Aceasta nu e doar o victorie electorală, este o victorie a demnității românești, este victoria celor care nu și-au pierdut speranța, a celor care încă mai cred în România, o țară liberă respectată, suverană\", a spus Simion.
Acesta le-a cerut reprezentanților AUR să fie atenți la secțiile de vot.
\"Cei mai importanți sunt membrii noștri de acolo din secțiile de vot. Vă rog, nu admiteți nicio fraudă electorală împotriva mea sau împotriva oricărui alt competitor. Trebuie ca fiecare român, indiferent cum a votat, să fie respectat\", a transmis George Simion.
