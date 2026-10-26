Sorin Grindeanu anunță două reforme majore: comasarea localităților mici și reorganizarea instituțiilor publice
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu anunță două reforme majore până în martie 2027
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va propune premierului Luca Niculescu ca Guvernul să își angajeze răspunderea pentru două reforme importante: reorganizarea administrativ-teritorială a României și restructurarea aparatului guvernamental. Potrivit liderului social-democrat, cele două măsuri ar trebui promovate până în martie 2027, în paralel cu pregătirea bugetului de stat pentru anul viitor.
Anunțul a fost făcut luni, după ședința conducerii Partidului Social Democrat, în cadrul căreia au fost discutate prioritățile privind reforma statului și relansarea economiei.
Reforma administrativ-teritorială: localitățile mici ar putea fi comasate
Prima reformă propusă de PSD vizează reorganizarea administrației publice locale, prin comasarea localităților mici. Sorin Grindeanu a precizat că măsura trebuie concepută astfel încât cetățenii să beneficieze în continuare de serviciile publice necesare.
Potrivit liderului PSD, proiectul urmează să fie propus premierului prin procedura angajării răspunderii Guvernului.
Coordonarea acestei reforme din partea social-democraților îi va reveni europarlamentarului Dragoș Benea.
Deocamdată, nu au fost prezentate toate detaliile privind aplicarea reorganizării administrativ-teritoriale, inclusiv criteriile concrete de comasare și numărul localităților care ar putea fi vizate.
PSD propune reducerea agențiilor și restructurarea companiilor de stat
A doua reformă anunțată de Sorin Grindeanu vizează reorganizarea administrației publice centrale. Planul social-democraților include reducerea numărului de agenții guvernamentale, comasarea unor instituții și restructurarea companiilor de stat.
În cazul societăților de stat care înregistrează pierderi sau a căror activitate nu se mai justifică, propunerea include reorganizarea ori, după caz, lichidarea acestora.
Din partea PSD, coordonarea acestei reforme ar urma să fie asigurată de vicepremierul Marian Neacșu.
Prin aceste măsuri, social-democrații susțin că urmăresc eficientizarea aparatului administrativ și o mai bună gestionare a resurselor publice.
Până când ar trebui adoptate cele două reforme
Sorin Grindeanu a stabilit luna martie 2027 drept termen pentru promovarea celor două reforme prin angajarea răspunderii Guvernului.
În același calendar de priorități se află și bugetul de stat pentru anul 2027. Liderul PSD consideră că reformele administrative trebuie abordate înaintea definitivării bugetului, având în vedere impactul pe care reorganizarea instituțiilor publice îl poate avea asupra cheltuielilor statului.
Angajarea răspunderii este o procedură constituțională prin care Guvernul își asumă un proiect în fața Parlamentului. În condițiile prevăzute de Constituție, parlamentarii pot iniția o moțiune de cenzură împotriva Executivului.
Sorin Grindeanu cere măsuri concrete pentru reforma statului și relansarea economică
După ședința conducerii PSD, Sorin Grindeanu a afirmat că partidul dorește să treacă de la dezbateri generale despre reformă la propuneri concrete și măsuri care să poată fi puse în aplicare.
Liderul social-democrat a subliniat că prioritățile partidului vizează atât reorganizarea instituțiilor publice, cât și relansarea economică.
În acest context, Grindeanu a solicitat miniștrilor PSD să prezinte măsurile prin care vor contribui la aplicarea programului de guvernare. Printre obiectivele menționate se numără stimularea economiei și protejarea puterii de cumpărare a populației vulnerabile și a clasei de mijloc.
De asemenea, acesta a propus ca fiecare minister să dispună de o structură dedicată politicilor publice, care să monitorizeze implementarea programului de guvernare, să identifice măsuri cu impact economic și să mențină dialogul cu reprezentanții mediului de afaceri și ai sindicatelor.
Cele două reforme anunțate de PSD urmează să fie prezentate premierului Luca Niculescu, obiectivul declarat fiind promovarea lor până în martie 2027.
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