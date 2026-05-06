Sorin Grindeanu, atac dur la Ilie Bolojan: „Încearcă să ia PNL și USR pe persoană fizică. Nu este el Mesia renăscut!”

Sursă: realitatea.net

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că deciziile recente din PNL confirmă acuzațiile lansate de social-democrați în ultimele zile, și anume că Ilie Bolojan încearcă să controleze atât PNL, cât și USR în jurul propriei persoane.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache”, de la Gândul, după căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Președintele PSD spune că reacțiile din ultimele zile arată că viitorul politic al PNL și USR ar fi condiționat de rămânerea lui Ilie Bolojan în funcția de premier.

„Ilie Bolojan încearcă să-și ia pe persoană fizică și PNL, și USR. Și că atâta timp cât nu e domnia sa prim-ministru, nu mai trebuie să se întâmple nimic nici în PNL, nici în USR, nici în România”. Grindeanu consideră că această abordare nu este una constructivă și spune că politica nu ar trebui să se concentreze în jurul unei singure persoane.

„Există viață și după Ilie Bolojan prim-ministru”

Liderul PSD a continuat criticile și a spus că în jurul lui Ilie Bolojan s-ar fi creat o imagine exagerată.

„Există viață și după Ilie Bolojan prim-ministru. Pentru unii pare că nu există. Ar trebui să există o viață mult mai bună, pentru că tot ceea ce a făcut în aceste 11 luni, 10-11 luni, au fost politici de imagine și nicidecum această reformă pe care o clamează de dimineața până seara”.