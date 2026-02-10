Tanczos Barna, despre ieșirea de la guvernare a UDMR

”Dacă lucrurile se precipită, nu exclud analiza de acest tip”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat marți că forța politică a UDMR poate fi exploatată mai mult dacă e în coaliție, însă nu exclude o analiză privind ieșirea de la guvernare dacă lucrurile se precipită.

Întrebat dacă UDMR ia în calcul scenariul ieșirii de la guvernare, după ce mai mulți membri ai partidului au cerut acest lucru, Tanczos Barna a răspuns: ”Eu, în momentul de față, cred că putem ajuta comunitatea maghiară mai mult de la Guvern sau din cadrul guvernamental decât din opoziție.

Se iau decizii foarte importante în momentul de față, iar forța noastră politică poate fi exploatată mult mai mult dacă suntem în coaliție decât dacă suntem în afara coaliției. Dar, de fiecare dată, această decizie se ia în forurile superioare ale UDMR-ului.

Momentan suntem în coaliție. Dacă lucrurile se precipită, nu exclud analiza de acest tip, dar, încă o dată, rămân la convingerea că forța noastră politică poate fi exploatată la maximum în această structură.”