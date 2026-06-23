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Focar hantavirus. Toți pasagerii americani de pe nava MV Hondius au încheiat carantina

Navă croazieră / Arhivă foto

Navă croazieră / Arhivă foto

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 08:07
Sursărealitatea.net

Cei 18 pasageri rezidenți în SUA care au călătorit pe nava de croazieră MV Hondius, implicată într-un focar de hantavirus, au părăsit Unitatea Națională de Carantină din Nebraska după finalizarea perioadei de monitorizare, a anunțat Centrul Medical al Universității din Nebraska.

Potrivit instituției, 16 dintre pasageri au ajuns la unitate pe 11 mai, imediat după călătoria lor pe nava MV Hondius, iar alți doi au fost primiți pe 15 mai. Toți au finalizat perioada de supraveghere fără a dezvolta simptome specifice infecției cu hantavirus.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a confirmat că nu au fost raportate cazuri de boală cu hantavirus în Statele Unite ca urmare a acestui focar.

Filmul evenimentelor și recomandările OMS

La începutul lunii, opt dintre pasagerii americani au fost deja eliberați după trei săptămâni de monitorizare, în timp ce alți zece au rămas sub observație până la finalizarea perioadei recomandate.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca persoanele cu risc ridicat de expunere la hantavirus să fie monitorizate și carantinate timp de 42 de zile, iar contactele cu risc scăzut să se automonitorizeze și să solicite asistență medicală dacă apar simptome.

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