Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce avem nevoie de liniște?

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 31 iul. 2026, 09:11

Într-o lume dominată de stres, zgomot și ritm alert, emisiunea „Realitatea medicală”, realizată de Nicole Păcuraru, aduce în prim-plan o întrebare esențială: de ce avem nevoie de liniște? Aceasta explică impactul profund al liniștii asupra sănătății mentale, echilibrului emoțional și stării generale de bine.

Într-o lume plină de zgomot și stimuli, liniștea a devenit rară. Dar pentru creier, ea este esențială. Momentele de liniște permit procesarea informațiilor, consolidarea memoriei și reglarea emoțională. Fără aceste pauze, creierul rămâne într-o stare constantă de activare, ceea ce poate duce la oboseală și stres.

Liniștea nu înseamnă absența totală a sunetului, ci reducerea stimulilor. Chiar și câteva minute pot avea un efect vizibil. Nu este un lux. Este o necesitate. Iar în liniște, de multe ori, apare claritatea. 

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