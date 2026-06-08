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A început Bacalaureatul 2026. Calendar complet, reguli stricte și ce riscă cei care au telefonul asupra lor

8 iun. 2026, 08:14
Bacalaureat 2026

Bacalaureat 2026

Realitatea de MuresArticol scris de Realitatea de Mures
Sursă: realitatea.net

Luni, 8 iunie 2026, examenul național de Bacalaureat și-a deschis oficial porțile. Prima probă - evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) — se desfășoară astăzi în liceele din toată țara, marcând startul uneia dintre cele mai așteptate și mai temute perioade din viața unui elev de liceu. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să treacă, în această vară, prin filtrul examenului de maturitate, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației.

Prima probă - evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) — se desfășoară astăzi în liceele din toată țara, marcând startul uneia dintre cele mai așteptate și mai temute perioade din viața unui elev de liceu. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să treacă, în această vară, prin filtrul examenului de maturitate, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației.

Calendarul complet al examenului de Bacalaureat 2026: de la probele orale la rezultatele finale

Probele de competențe (8–17 iunie)

Examenul debutează cu o serie de probe de evaluare a competențelor, care se desfășoară pe parcursul a două săptămâni:

-8–10 iunie. Proba A: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -10–11 iunie. Proba B: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (pentru elevii din rândul minorităților naționale) -11–12 iunie. Proba C: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională -15–17 iunie. Proba D: Evaluarea competențelor digitale

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