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Accident rutier în Cluj: un cal a murit, o femeie a ajuns la spital

Foto: Sursa - ISU Cluj

Foto: Sursa - ISU Cluj

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 3 iul. 2026, 08:14

Un accident rutier grav a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 23:00, pe raza localității Cuzdrioara, județul Cluj.

Potrivit ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la fața locului, unde au găsit un cal accidentat, care nu a mai putut fi salvat, precum și două autoturisme avariate.

În urma incidentului, o femeie de aproximativ 30 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceasta a fost evaluată de echipajele de intervenție și transportată ulterior la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate, potrivit zcj.ro.

La intervenție au participat pompierii cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare, iar asistența medicală a fost asigurată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

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