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Apel disperat al lui Zelenski către NATO: Ucraina are nevoie de rachete și muniție suplimentară
Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut un nou apel către aliații NATO, solicitând livrarea rapidă de rachete antibalistice, muniție de artilerie și drone terestre, în contextul intensificării atacurilor lansate de Rusia asupra teritoriului ucrainean.
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