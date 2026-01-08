Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care călătoresc sau tranzitează Grecia că, în perioada următoare, sunt anunțate proteste ale fermierilor, ce pot provoca perturbări majore ale traficului rutier.

Atenționare de călătorie pentru Grecia: protestele fermierilor pot bloca drumuri și puncte de frontieră

Potrivit MAE, există riscul blocării unor drumuri naționale, autostrăzi și artere secundare, inclusiv a rutelor de acces către punctele de trecere a frontierei.

Circulația pe autostrada Atena–Salonic ar putea fi afectată pe ambele sensuri, începând de joi. De asemenea, sunt posibile întârzieri în punctele de frontieră Promachonas, Exochi, Niki și Evzoni.

MAE recomandă respectarea indicațiilor autorităților elene, folosirea rutelor alternative și evitarea zonelor în care sunt anunțate manifestații. Pentru asistență consulară, românii pot contacta Ambasada României la Atena sau Consulatul General de la Salonic, inclusiv prin numerele de urgență disponibile permanent.