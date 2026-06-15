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Bărbat găsit mort pe un câmp din județul Mureș
FOTO: Arhivă
Un bărbat de 57 de ani a fost găsit fără viață duminică seară, 14 iunie 2026, pe un câmp aflat în apropierea unei ferme de animale din zona Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș.
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