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Social· 1 min citire
Cea mai periculoasă perioadă din an pe litoral
Litoralul Mării Negre
Publicat29 aug. 2026, 13:06
Sursărealitatea.net
Salvamarii atrag atenția că mulți turiști ignoră avertismentele și își pun viața în pericol.
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