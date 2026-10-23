Concedieri la Volvo: 5.500 de locuri de muncă vizate de restructurări
Concedieri la Volvo
Volvo Cars anunță noi reduceri de personal. Alte 2.500 de posturi sunt vizate la nivel global, iar restructurările din 2026 ajung la 5.500 de locuri de muncă.
Volvo Cars anunță noi reduceri de personal, pe fondul dificultăților financiare și al încetinirii pieței auto. Producătorul suedez intenționează să elimine încă 2.500 de posturi la nivel global, în principal în Suedia. Împreună cu restructurările anunțate anterior, măsurile vizează un total de 5.500 de locuri de muncă în 2026.
Compania se confruntă cu o perioadă dificilă, marcată de scăderea cererii pentru automobile electrice, concurența tot mai puternică din partea producătorilor chinezi și presiunile generate de tarifele comerciale. În acest context, conducerea Volvo Cars încearcă să reducă cheltuielile și să îmbunătățească profitabilitatea.
Volvo Cars renunță la alte 2.500 de posturi
Anunțul privind noua rundă de restructurări a fost făcut vineri, 23 octombrie 2026. Potrivit informațiilor transmise de companie, aproximativ 2.500 de locuri de muncă vor fi eliminate la nivel global, dintre care circa 2.000 în Suedia.
Reducerea personalului va fi realizată prin mai multe măsuri, inclusiv încetarea contractelor cu consultanții, plecări naturale din companie și pachete de plecare oferite anumitor angajați.
Decizia vine după ce Volvo Cars anunțase, în 2025, un program de restructurare care includea eliminarea a aproximativ 3.000 de posturi, în special din rândul personalului administrativ.
Astfel, numărul total al locurilor de muncă vizate de cele două etape de restructurare ajunge la 5.500.
Pierderi financiare și vânzări sub așteptări
Noile reduceri de personal sunt anunțate într-un moment dificil pentru producătorul auto suedez.
În trimestrul al treilea din 2026, Volvo Cars a raportat o pierdere operațională ajustată de 3,7 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 373 de milioane de dolari. În perioada similară a anului trecut, compania înregistrase un profit de 5,8 miliarde de coroane suedeze.
Printre problemele care afectează activitatea companiei se numără condițiile economice dificile din China, revenirea mai lentă decât se anticipa a pieței din Statele Unite și costurile ridicate asociate dezvoltării de noi modele.
În plus, cererea pentru automobile electrice rămâne dificil de anticipat, iar concurența internațională pune presiune asupra prețurilor și marjelor de profit.
La începutul lunii octombrie, Volvo Cars renunțase deja la estimările anterioare privind volumul vânzărilor și fluxul de numerar pentru întregul an 2026, invocând deteriorarea perspectivelor de piață.
Compania vrea să reducă suplimentar cheltuielile
Pe lângă restructurarea personalului, Volvo Cars intenționează să reducă și alte costuri.
Compania a anunțat un obiectiv suplimentar de economisire de 5 miliarde de coroane suedeze din cheltuieli indirecte și costuri variabile, măsuri care ar urma să fie implementate până la sfârșitul anului 2027.
Strategia urmărește consolidarea situației financiare și adaptarea companiei la o piață auto tot mai competitivă.
Producătorul suedez, controlat majoritar de grupul chinez Geely Holding, încearcă să găsească un echilibru între investițiile necesare pentru electrificarea gamei și nevoia de a menține costurile sub control.
Ce înseamnă restructurarea pentru industria auto
Deciziile Volvo Cars reflectă presiunile cu care se confruntă o parte importantă a industriei auto mondiale. Producătorii trebuie să investească în tehnologii noi, să facă față schimbărilor cererii și să concureze cu mărci care pot practica prețuri mai agresive.
În acest context, reducerea costurilor și reorganizarea activităților au devenit priorități pentru mai multe companii din sector.
Pentru angajați, restructurările pot însemna dispariția unor posturi, modificarea responsabilităților sau încetarea unor contracte, în funcție de măsurile aplicate de companie.
Volvo Cars nu a anunțat, în informațiile citate, că toate cele 5.500 de posturi ar urma să fie eliminate prin concedieri directe. O parte dintre reduceri se realizează prin plecări naturale și încetarea contractelor cu personalul extern.
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